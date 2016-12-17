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Агент: Кверквелия на 99% перейдет в другую российскую команду

Источник:  ТАССКомментарии

Агент защитника «Рубина» Соломона Кверквелия Реваз Челебадзе сообщил, что вопрос об уходе его клиента из казанского клуба практически решен.

В этом сезоне 24-летний игрок не провел ни одного матча за «Рубин».

«Соломон точно перейдет в другой клуб, этот вопрос уже решен на 99%, но пока не хочется раскрывать, в какой именно. На данный момент на игрока претендуют три-четыре российских клуба, в Европу защитник не поедет. Все должно решиться на следующей неделе», - цитирует Челебадзе ТАСС.

Грузинский футболист выступает за «Рубин» с 2011 года.




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