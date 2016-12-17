Матвей Елисеев: В Нове Место ужасные снежные условия. Приезжайте в Россию за снегом

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что он занял 32-е место.

«Вообще недоволен гонкой. Спуски были настолько разбиты, что каждый спуск находился на грани падения. Снежные условия ужасные. Приезжайте в Россию за снегом, — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Напомним, что выиграл гонку француз Мартен Фуркад, а россиянин Антон Шипулин занял второе место. С более подробными результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.



