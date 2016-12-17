Матвей Елисеев: В Нове Место ужасные снежные условия. Приезжайте в Россию за снегом
Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями
после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним,
что он занял 32-е место.
«Вообще недоволен гонкой. Спуски были настолько разбиты, что
каждый спуск находился на грани падения. Снежные условия ужасные.
Приезжайте в Россию за снегом, — цитирует Елисеева «Матч ТВ».
Напомним, что выиграл гонку француз Мартен Фуркад, а
россиянин Антон Шипулин занял второе место. С более подробными
результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.
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