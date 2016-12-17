Гараничев показал лучший ход среди россиян

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Антон Шипулин поднялся на второе место в общем зачете После второго места в гонке преследования на 3-м этапе Кубка мира российский биатлонист Антон Шипулин поднялся на второе место в общем зачете.

Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд серебро Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина.

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Шипулин стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место, победил Фуркад На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялась гонка преследования у мужчин. Российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место, победил француз Мартен Фуркад.

Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Онлайн В субботу в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка преследования у мужчин.

Эрик Лессер: Я хотел бы поехать в Тюмень, что бы там ни решили с допингом Двукратный чемпион мира, немецкий биатлонист Эрик Лессер не хотел бы пропускать этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени.

Андерс Бессеберг: Мы располагаем большим количеством доказательств вины российских биатлонистов Президент IBU Андерс Бессеберг рассказал о ходе расследования в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

Свендсен пропустит пасьют и масс-старт в Ново-Место Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен досрочно завершил третий этап Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.

Фуркад первым стартует в пасьюте в Нове Место, Шипулин - вторым, Цветков - 12-м Сегодня в 17:00 мск стартует мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

Габриэла Коукалова: Поддержу решение Фуркада о бойкоте КМ в Тюмени, если россиян не накажут за допинг Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поддерживает идею француза Мартена Фуркада о бойкоте всех международных турниров, пока пока российские спортсмены не будут наказаны за нарушение антидопинговых правил.

Александр Тихонов: Сейчас Шипулин демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборной Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что россиянин Антон Шипулин может бороться с французом Мартеном Фуркадом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира в Нове-Место С 13 по 18 декабря в чешском Нове Место пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.

Сьюзан Данкли: Я очень рада третьему месту Американская биатлонистка Сьюзан Данкли поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она стала третьей, уступив только россиянке Татьяне Акимовой и француженке Анаис Шевалье.