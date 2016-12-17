Гараничев показал лучший ход среди россиян
Евгений Гараничев в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира по биатлону продемонстрирова
Скорость на трассе и стрельба без единого промаха позволили Гараничеву отыграть в пасьюте 40 позиций. В итоге с 41-го места он переместился на 11-е, что стало его лучшим результатом сезона.
Лыжный ход лидеров и сборной России
1. Эберхард – 28.50,4
2. Шемпп – отставание 11,0
3. Шлезингр (Чехия) – +13,9
4. Расторгуев – +14,9
5. Бё – +15,3
6. М.Фуркад – 15,5
15. Гараничев – +25,3
20. Шипулин – +28,6
25. Бабиков – +39,5
26. Цветков – +39,7
29. Елисеев – +50,3
44. Малышко – +1.19,6.
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