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Андрей Червиченко: «Зенит» не пройдет «Андерлехт», и больше всех будет смеяться «Ростов»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, последним российским клубом, который играл с бельгийской командой, был «Ростов». В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов он взял верх над соперником (2:2, 2:0).

- Я когда услышал о паре «Зенит» - «Андерлехт», у меня такая мысль в голове проскочила, что питерцы не пройдут бельгийцев, а после этого больше всех будет смеяться «Ростов». Который из игроков «Андерлехта» петрушек сделал. Почему «Зенит» ждут проблемы? Мне кажется, команда Луческу к тому моменту еще не сможет выйти из того вареного состояния, в котором она пребывала всю первую половину сезона, - сказал Червиченко.

Первый матч в Брюсселе пройдет 16 февраля. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля.

Голосование: Сколько российских клубов пройдут стадию 1/16 финала Лиги Европы?

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