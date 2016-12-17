Андрей Червиченко: «Зенит» не пройдет «Андерлехт», и больше всех будет смеяться «Ростов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, последним российским клубом, который играл с бельгийской командой, был «Ростов». В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов он взял верх над соперником (2:2, 2:0).

- Я когда услышал о паре «Зенит» - «Андерлехт», у меня такая мысль в голове проскочила, что питерцы не пройдут бельгийцев, а после этого больше всех будет смеяться «Ростов». Который из игроков «Андерлехта» петрушек сделал. Почему «Зенит» ждут проблемы? Мне кажется, команда Луческу к тому моменту еще не сможет выйти из того вареного состояния, в котором она пребывала всю первую половину сезона, - сказал Червиченко.

Первый матч в Брюсселе пройдет 16 февраля. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля.