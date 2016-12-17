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Дубль Мчедлидзе помог «Эмполи» обыграть «Кальяри»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Эмполи».

В составе победителей отличился грузинский форвард Леван Мчедлидзе, который сделал дубль. «Эмполи» набрал 14 очков и занимает 17-е место в чемпионате Италии. У «Кальяри» 20 очков и 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

Матч

Эмполи - Кальяри - 2:0 (1:0)

Голы

Мчедлидзе 8 (1:0). Мчедлидзе 72 (2:0).

Состав

Эмполи: Скорупски, Беллуччи, Замбелли (Чосич, 24), Паскуаль (Димарко, 23), Коста, Крунич, Сапонара, Марилунго, Кроче, Диуссе, Мчедлидзе (Джилардино, 85)

Кальяри: Сторари, Пизакане, Алвеш, Чеппителли, Исла, Барелла (Ди Дженнаро, 51), Дессена (Гальвао, 69), Падоин, Мельчиорри, Фариас, Сау (Джанетти, 60)

Предупреждения:

Сапонара, 14; Коста, 35; Крунич, 42; Марилунго, 45; Мчедлидзе, 65; Джилардино, 90 - Падоин, 6; Мельчиорри, 43; Дессена, 55; Фариас, 58; Исла, 71

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

17 декабря 17:00, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция

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