СКА обыграл молодежную сборную России в товарищеском матче
СКА выиграл у
молодежной сборной России на тренировочном сборе в
Новогорске со счетом 2:0.
Шайбы у армейцев забросили Ярно Коскиранта и Виктор Тихонов.
В составе команды Валерия Брагина играл защитник петербуржцев Егор Рыков.
Напомним, следующий матч в КХЛ СКА проведет 23 декабря на
выезде против «Лады». Армейцы возглавляют Западную конференцию с 98 очками в активе.
Молодежная сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.
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