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СКА обыграл молодежную сборную России в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА выиграл у молодежной сборной России на тренировочном сборе в Новогорске со счетом 2:0.

Шайбы у армейцев забросили Ярно Коскиранта и Виктор Тихонов.
В составе команды Валерия Брагина играл защитник петербуржцев Егор Рыков.

Напомним, следующий матч в КХЛ СКА проведет 23 декабря на выезде против «Лады». Армейцы возглавляют Западную конференцию  с 98 очками в активе.
Молодежная сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

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