Подмосковное «Динамо» обыграло «Ухту»
Подмосковное «Динамо»
во втором матче десятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграло «Ухту».
Встреча, прошедшая в
субботу в Щелково, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев паркета. В их
составе точный удар в первом тайме нанес Александр Фукин.
Таким образом, «Динамо»
набрало 27 очков и теперь делит третье-пятое места с «Газпромом-Югрой» и «Синарой».
Лидирует «Дина», у которой 29 очков. У «Ухты» осталось одно очко. Она идет
последней.
24 и 25 декабря «Динамо»
в гостях сыграет с «Прогрессом», а «Ухта» в эти дни примет «Новую генерацию».
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