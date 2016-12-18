Подмосковное «Динамо» обыграло «Ухту»

Подмосковное «Динамо» во втором матче десятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграло «Ухту».

Встреча, прошедшая в субботу в Щелково, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев паркета. В их составе точный удар в первом тайме нанес Александр Фукин.

Таким образом, «Динамо» набрало 27 очков и теперь делит третье-пятое места с «Газпромом-Югрой» и «Синарой». Лидирует «Дина», у которой 29 очков. У «Ухты» осталось одно очко. Она идет последней.

24 и 25 декабря «Динамо» в гостях сыграет с «Прогрессом», а «Ухта» в эти дни примет «Новую генерацию».