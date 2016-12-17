Максим Цветков: Пару раз я был на грани падения

Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что он занял 14-е место.

«Для всех была одинаковая дистанция. Практически везде лед, все спуски опасны. Я сам был на грани падения пару раз», - цитирует Цветкова «Матч ТВ».

Напомним, что выиграл гонку француз Мартен Фуркад, а россиянин Антон Шипулин занял второе место. С более подробными результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.