Максим Цветков: Пару раз я был на грани падения
Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями
после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним,
что он занял 14-е место.
«Для всех была одинаковая дистанция. Практически везде лед,
все спуски опасны. Я сам был на грани падения пару раз», - цитирует
Цветкова «Матч ТВ».
Напомним, что выиграл гонку француз Мартен Фуркад, а
россиянин Антон Шипулин занял второе место. С более подробными результатами
гонки вы можете ознакомиться здесь.
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