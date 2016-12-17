Мартен Фуркад: Возможно, мое присутствие повлияло на стрельбу Шипулина

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что он занял первое место.

«Многие подозревают, что я уже устал от побед, но это не так, и все в этом убедились. Хотел догнать Шипулина. Плюс хорошо катились лыжи. Возможно, мое присутствие повлияло на стрельбу Шипулина», - цитирует Фуркада «Матч ТВ».

Напомним, Антон Шипулин занял второе место. С более подробными результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.



