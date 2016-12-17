Гараничев и Малышко не попали в число участников масс-старта

Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко не попали в число участников первого в сезоне масс-старта, который состоится 18 декабря в Нове Место (Чехия) в рамках 3-го этапа Кубкам мира.

Таким образом, нашу сборную в этой гонке представят четыре спортсмена: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Напомним, что в число участников масс-старта на этапах Кубка мира попадают 25 лучших спортсменов из общего зачета и еще пятеро, набравших наибольшее количество очков за текущий этап.