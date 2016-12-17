Гол Коноплянки спас «Шальке» от поражения в матче с «Фрайбургом»
Матч 15-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Фрайбургом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На 64-й минуте гостей вывел вперед Флориан Нидерлехнер. Через
11 минут сравнял результат Евгений Коноплянка, для которого это первый гол в
бундеслиге.
«Шальке» набрал 18 очков и занимает 11-е место. У «Фрайбурга»
20 очков и десятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслиа
15-й тур
Матч
Шальке 04 - Фрайбург - 1:1 (0:0)
Голы
Нидерлехнер 63 (0:1). Коноплянка 75 (1:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Керер, Бенталеб, Майер (Текпетей, 87), Горецка, Гайс (Баба, 59), Коноплянка, Шёпф, Реесе (Авдижай, 68)
Фрайбург: Шволов, Гульде, Кюблер (Филипп, 63), Союнчу, Гюнтер, Штенцель (Абраши, 79), Шустер, Франц, Грифо, Хаберер, Нидерлехнер (Булут, 83)
Предупреждения:
Гайс, 42 - нет
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
17 декабря 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция