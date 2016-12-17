Гол Коноплянки спас «Шальке» от поражения в матче с «Фрайбургом»

Матч 15-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Фрайбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 64-й минуте гостей вывел вперед Флориан Нидерлехнер. Через 11 минут сравнял результат Евгений Коноплянка, для которого это первый гол в бундеслиге.

«Шальке» набрал 18 очков и занимает 11-е место. У «Фрайбурга» 20 очков и десятое место.

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15-й тур