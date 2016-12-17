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Гол Коноплянки спас «Шальке» от поражения в матче с «Фрайбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 15-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Фрайбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 64-й минуте гостей вывел вперед Флориан Нидерлехнер. Через 11 минут сравнял результат Евгений Коноплянка, для которого это первый гол в бундеслиге.

«Шальке» набрал 18 очков и занимает 11-е место. У «Фрайбурга» 20 очков и десятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслиа

15-й тур

Матч

Шальке 04 - Фрайбург - 1:1 (0:0)

Голы

Нидерлехнер 63 (0:1). Коноплянка 75 (1:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Керер, Бенталеб, Майер (Текпетей, 87), Горецка, Гайс (Баба, 59), Коноплянка, Шёпф, Реесе (Авдижай, 68)

Фрайбург: Шволов, Гульде, Кюблер (Филипп, 63), Союнчу, Гюнтер, Штенцель (Абраши, 79), Шустер, Франц, Грифо, Хаберер, Нидерлехнер (Булут, 83)

Предупреждения:

Гайс, 42 - нет

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

17 декабря 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция


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