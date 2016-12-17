АСВ 50. Василевский получил травму уха и не сразится с Дураевым
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский получил
травму, из-за которой не сможет сразиться с Альбертом Дураевым на турнире ACB 50.
- Завтра мне не удастся
выйти в октагон по состоянию здоровья. На сборах в Дагестане я получил травму
уха. Сначала не придал этому значения, продолжал тренировки, занимался
самолечением. Когда вернулся и приступил к сгонке веса, поднялась температура,
врач сказал, что пошло загноение хрящей, которое может привести к потере уха.
Мне нельзя делать физические упражнения. Поэтому прошу прощения у лиги АСВ и
Майрбека Хасиева, что пошёл навстречу, вошёл в положение. Обещаю, что скоро
вернусь. Приношу извинения Дураеву. Альберт настроился, гонял вес. Поединок наш
состоится, когда залечу ухо и наберу форму. Мы поговорили с Альбертом в отеле.
Он отреагировал как настоящий мужчина: пожелал мне здоровья и сказал, что мы с
ним встретимся в октагоне, - передает слова Василевского корреспондент «Советского
спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, бой
Василевский-Дураев должен был пройти в основном карде турнира ACB 50, который состоится 18 декабря в Петербурге.