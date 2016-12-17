Денис Лебедев: Не стал бы говорить о конце карьеры Поветкина

Российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев прокомментировал ситуацию с соотечественником Александром Поветкиным.

Напомним, сегодня президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Позднее тренер канадца Дон Хаус заявил, что поединок, намеченный на субботу, не состоится. Позднее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что новым соперником Поветкина по поединку в Екатеринбурге будет француз Йоан Дюопа.

«Я бы не стал говорить о конце карьеры. Я думаю, что в команде Александра есть правильные люди, которые найдут верное решение, но озвучат его немного позже», - цитирует Лебедева «Р-Спорт».