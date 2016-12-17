«Челси» может приобрести у «Монако» Бакайоко на замену Оскару
«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко.
Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Times, в
Бакайоко, у которого есть гражданство Франции и Кот-д’Ивуара, главный тренер «Челси»
Антонио Конте видит замену для Оскара. Бразилец, напомним, близок к переходу в
китайский клуб «Шанхай СИПГ».
В текущем сезоне 22-летний Тьемуэ Бакайоко провел 24 матча за «Монако» во
всех турнирах.
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