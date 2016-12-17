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«Челси» может приобрести у «Монако» Бакайоко на замену Оскару

Источник:  The TimesКомментарии

«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Times, в Бакайоко, у которого есть гражданство Франции и Кот-д’Ивуара, главный тренер «Челси» Антонио Конте видит замену для Оскара. Бразилец, напомним, близок к переходу в китайский клуб «Шанхай СИПГ».

В текущем сезоне 22-летний Тьемуэ Бакайоко провел 24 матча за «Монако» во всех турнирах.


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