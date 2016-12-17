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Роман Репилов: Победный старт от предыдущих отличался только плохой погодой

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский саночник Роман Репилов, завоевавший «золото» на четвертом этапе Кубка мира в американском Парк-Сити, рассказал «Советскому спорту» об этой победе.

– Что запомнилось перед стартом. Отличался ли он от остальных?
– Разве что только погодой. Она вчера была плохой. В остальном всё то же самое.

– Не нервничали?
– Был небольшой мандраж перед стартом, но когда оказался на трассе – никакого волнения. Понимал, что нужно хорошо выполнить свою работу. И все.

Напомним, что Россиянин Роман Репилов стал победителем четвёртого этапа Кубка мира по санному спорту, который проходил в Парк-Сити (США). По сумме двух попыток Репилов показал результат 1 минута 32,254 секунды и завоевал золото.

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