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«Лестер» после удаления Варди вырвал ничью в матче со «Сток Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Лестером» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

На 28-й минуте форвард «лис» Джейми Варди был удален с поля. После этого «гончары» забили два мяча. С пенальти отличился Боян Крикич, а в концовке первой половины удвоил счет Джо Аллен. Во втором тайме один мяч отыграл Леонардо Ульоа, а под занавес матча сравнял результат Даниэль Амарти.

«Сток Сити» набрал 21 очко и занимает 11-е место. У «Лестера» 17 очков и 15-е место. От зоны вылета действующих чемпионов Англии отделяет три очка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

Матч

Сток Сити - Лестер Сити - 2:2 (2:0)

Голы

Кркич 38 (1:0 - пен.). Аллен 45 (2:0). Ульоа 73 (2:1). Амарти 88 (2:2).

Состав

Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Имбула, Уилан (Собхи, 90), Аллен, Диуф, Кркич (Адам, 83), Уолтерс

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Амарти, Морган, Марез (Муса, 80), Олбрайтон (Грэй, 72), Кинг, Варди, Слимани (Ульоа, 72)

Предупреждения:

Джонсон, 48; Питерс, 67 - Симпсон, 38; Слимани, 43; Кинг, 44; Олбрайтон, 45; Фукс, 45; Хут, 48

Удаления:

нет - Варди, 29

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

17 декабря 18:00, Британия, Онлайн-трансляция

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