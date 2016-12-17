«Лестер» после удаления Варди вырвал ничью в матче со «Сток Сити»

Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Лестером» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

На 28-й минуте форвард «лис» Джейми Варди был удален с поля. После этого «гончары» забили два мяча. С пенальти отличился Боян Крикич, а в концовке первой половины удвоил счет Джо Аллен. Во втором тайме один мяч отыграл Леонардо Ульоа, а под занавес матча сравнял результат Даниэль Амарти.

«Сток Сити» набрал 21 очко и занимает 11-е место. У «Лестера» 17 очков и 15-е место. От зоны вылета действующих чемпионов Англии отделяет три очка.

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17-й тур