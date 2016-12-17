«Лестер» после удаления Варди вырвал ничью в матче со «Сток Сити»
Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Лестером»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
На 28-й минуте форвард «лис» Джейми Варди был удален с поля.
После этого «гончары» забили два мяча. С пенальти отличился Боян Крикич, а в
концовке первой половины удвоил счет Джо Аллен. Во втором тайме один мяч
отыграл Леонардо Ульоа, а под занавес матча сравнял результат Даниэль Амарти.
«Сток Сити» набрал 21 очко и занимает 11-е место. У «Лестера»
17 очков и 15-е место. От зоны вылета действующих чемпионов Англии отделяет три очка.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Сток Сити - Лестер Сити - 2:2 (2:0)
Голы
Кркич 38 (1:0 - пен.). Аллен 45 (2:0). Ульоа 73 (2:1). Амарти 88 (2:2).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Имбула, Уилан (Собхи, 90), Аллен, Диуф, Кркич (Адам, 83), Уолтерс
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Амарти, Морган, Марез (Муса, 80), Олбрайтон (Грэй, 72), Кинг, Варди, Слимани (Ульоа, 72)
Предупреждения:
Джонсон, 48; Питерс, 67 - Симпсон, 38; Слимани, 43; Кинг, 44; Олбрайтон, 45; Фукс, 45; Хут, 48
Удаления:
нет - Варди, 29
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
17 декабря 18:00, Британия, Онлайн-трансляция