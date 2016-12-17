Кромовийойо и Рылов стали победителями Кубка Сальникова-2016
Голландская пловчиха Раноми Кромовийойо и россиянин Евгений Рылов выиграли общий зачет международного турнира Кубок Сальникова-2016, который завершился в Петербурге.
Победители определялись по рейтингу сумм очков, набранных за результаты на отдельных дистанциях. Победу в этом зачете Кромовидьйойо принес заплыв на 50 метров вольным стилем (23,68 секунды - 945 очков), Рылову - выступление на 100-метровке на спине (50,16 секунды - 927 очков).
Лучшей из россиянок стала Вероника Попова со временем на дистанции 200 метров вольным стилем (1:54,07 - 915 очков).
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Напомним, десятый Кубок Сальникова прошел в Петербурге 16-17 января.
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