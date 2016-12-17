«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас»
Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и
«Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу
«Атлетико».
Единственный мяч забил Сауль Ньигес. «Атлетико» набрал 28
очков и занимает пятое место в чемпионате Испании. У «Лас-Пальмаса» 21 очко и
десятое место.
Чемпионат Испании. Примера
16-й тур
Матч
Атлетико - Лас-Пальмас - 1:0 (0:0)
Голы
Сауль 59 (1:0).
Состав
Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Годин, Савич, Врсалько, Коке, Карраско (Торрес, 77), Сауль, Габи, Гамейро (Гайтан, 84), Гризманн (Парти, 90)
Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Лопеш, Лемос, Гомес (Тана, 83), Бигас, Меса, Монторо, Виера (Кастельяно Д., 84), Эль Жар (Момо, 86), Ливайя
Предупреждения:
Сауль, 43; Карраско, 73 - Меса, 56
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
17 декабря 18:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция