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Акимова стала третьей в гонке преследования в Нове Место, победила француженка Шевалье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) завершилась гонка преследования. Победу одержала французская биатлонистка Анаис Шевалье, а россиянка Татьяна Акимова заняла третье место.

Шевалье, занявшая второе место в спринте, выиграла с результатом 30.38,1. Напомним, что у мужчин победил ее соотечественник Мартен Фуркад. Второй стала итальянка Доротея Вирер. Победительница спринта россиянка Татьяна Акимова заняла третье место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира

Нове Место (Чехия)

Гонка преследования

Женщины

10 км

1. Анаис Шевалье (Франция) 30.38,1  (1)

2. Доротея Вирер (Италия) + 9,5 (2)

3. Татьяна Акимова (Россия) + 19,4 (1)

4. Сьюзан Данкли (США) + 28,0 (2)...

29. Ольга Подчуфарова (Россия) + 21.19,1 (1)...

36. Светлана Слепцова (Россия) + 3.15,5 (3)...

46. Анастасия Загоруйко (Россия) + 3.51,0 (4) 

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