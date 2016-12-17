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Андрей Шабасов: По итогам сезона и чемпионата мира ставлю себе пятерку с минусом

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский пловец Андрей Шабасов подвел итоги своего выступления в сезоне.

– За сезон в целом ставлю себе пятерку с минусом. Потому что я показал: могу конкурировать на высоком уровне, чемпионат мира в Канаде это подтвердил! Это большой шаг для меня, а минус – из-за четырех сотых, которые проиграл чемпиону мира. В следующем сезоне нужно выиграть все турниры, чтобы заслужить твердую «пять», приводит слова Шабасова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в начале декабря в Канаде, россиянин завоевал  серебряную медаль на дистанции 100 м на спине.

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