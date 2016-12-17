Антонио Конте: 11 побед подряд в АПЛ — это великолепное достижение

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в 17-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Если выйти на такой матч без нужной концентрации, собранности, без желания бороться и стремления к победе, вы обязательно проиграете. Сегодня мы продемонстрировали высокое качество командной игры, и каждый футболист внес свою лепту в общее дело. В этом и заключается весь секрет сегодняшнего «Челси».

Мы очень много работаем, чтобы оказаться там, где мы сейчас находимся. 11 побед подряд в АПЛ — это великолепное достижение. Я надеюсь, что нам удастся продлить эту серию, но при этом твердо знаю, что каждый следующий матч будет для нас сложным. До конца года нам предстоят игры с «Борнмутом» и «Стоком», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Единственный мяч забил Диего Коста, который следующий матч пропустит из-за перебора желтых карточек.

«Я надеялся, что Диего сможет доиграть до конца года без предупреждений, но этого не случилось. Жаль, ведь он находится в отличной форме. Честно говоря, я не думаю, что он заслуживал желтой карточки. До матча с «Борнмутом» осталось восемь дней, и у нас есть время на поиски решения. Безусловно, мы расстроены его потерей, однако в этом я вижу возможность опробовать новые идеи», - добавил тренер.

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17-й тур