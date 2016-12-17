Антонио Конте: 11 побед подряд в АПЛ — это великолепное достижение
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями
после матча против «Кристал Пэлас» в 17-м туре чемпионата Англии. Напомним, что
его команда победила со счетом 1:0.
«Если выйти на такой матч без
нужной концентрации, собранности, без желания бороться и стремления к победе,
вы обязательно проиграете. Сегодня мы продемонстрировали высокое качество
командной игры, и каждый футболист внес свою лепту в общее дело. В этом и
заключается весь секрет сегодняшнего «Челси».
Мы очень много работаем, чтобы оказаться там, где мы сейчас
находимся. 11 побед подряд в АПЛ — это великолепное достижение. Я надеюсь, что
нам удастся продлить эту серию, но при этом твердо знаю, что каждый следующий
матч будет для нас сложным. До конца года нам предстоят игры с «Борнмутом» и «Стоком»,
- цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Единственный мяч забил Диего
Коста, который следующий матч пропустит из-за перебора желтых карточек.
«Я надеялся, что Диего сможет доиграть до конца года без предупреждений, но этого не случилось. Жаль, ведь он находится в отличной форме. Честно говоря, я не думаю, что он заслуживал желтой карточки. До матча с «Борнмутом» осталось восемь дней, и у нас есть время на поиски решения. Безусловно, мы расстроены его потерей, однако в этом я вижу возможность опробовать новые идеи», - добавил тренер.
Чемпионат Англии. АПЛ
17-й тур
Матч
Кристал Пэлас - Челси - 0:1 (0:1)
Голы
Коста 44 (0:1).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Фрайерс, 84), Делэйни, Уорд, Данн, Лэдли, Панчон (Таунсенд, 77), Кабай (Кэмпбелл, 79), МакАртур, Заха, Бентеке Ж.
Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Матич, Виллиан (Фабрегас, 64), Мозес (Иванович, 79), Азар, Канте, Коста (Батшуайи, 89)
Предупреждения:
Уорд, 17; Делэйни, 82 - Коста, 22; Канте, 60; Фабрегас, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
17 декабря 15:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция