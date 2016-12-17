«ПСЖ» уступил «Генгаму» и остался на третьем месте в чемпионате Франции
Матч 18-го тура чемпионата
Франции между «Генгамом» и «ПСЖ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
– 2:1 в пользу «Генгама».
В составе хозяев отличились Яннис Салибур и Нилл де Паув. У парижан единственный гол в активе Эдинсона Кавани.
«ПСЖ» с 36 очками остался на
третье месте в чемпионате Франции. У «Генгама» 29 очков и четвертое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
18-й тур
Матч
Голы
Салибур 66 (1:0). де Паув 71 (2:0). Кавани 80 (2:1).
Состав
Генгам: Юнссон, Икоко, Кербра, Марсал, Сорбон, Коко, Салибур, Део, Диалло, де Паув (Дидо, 79), Бриан
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва, Орье, Нкунку (Огюстен, 72), Вератти, Мотта (Крыховяк, 46), Ди Мария (Лукас, 62), Матюиди, Кавани
Судья:
Фреди Фотрель (Франция)
Место и дата
17 декабря 19:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция