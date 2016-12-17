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«ПСЖ» уступил «Генгаму» и остался на третьем месте в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «ПСЖ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Генгама».

В составе хозяев отличились Яннис Салибур и Нилл де Паув. У парижан единственный гол в активе Эдинсона Кавани.

«ПСЖ» с 36 очками остался на третье месте в чемпионате Франции. У «Генгама» 29 очков и четвертое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

18-й тур

Матч

Генгам - ПСЖ - 2:1 (0:0)

Голы

Салибур 66 (1:0). де Паув 71 (2:0). Кавани 80 (2:1).

Состав

Генгам: Юнссон, Икоко, Кербра, Марсал, Сорбон, Коко, Салибур, Део, Диалло, де Паув (Дидо, 79), Бриан

ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва, Орье, Нкунку (Огюстен, 72), Вератти, Мотта (Крыховяк, 46), Ди Мария (Лукас, 62), Матюиди, Кавани

Судья:

Фреди Фотрель (Франция)

Место и дата

17 декабря 19:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция


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