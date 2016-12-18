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Владимир Алекно: Неделя в Сургуте - это много

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно признался, что переживал за игру своих волейболистов в четвертом сете решающего матча Финала шести Кубка России с новосибирским «Локомотивом».

«Тяжело давались все победы. Неделя в Сургуте - это много. Вижу это по игрокам. Я переживал за четвертую партию, из-за того физического состояния, в котором мы находимся. Вильфредо Леон еле ходит на одной ноге. Но в итоге у нас уже шестой Кубок России, который привезем в Казань. Дома другого от нас не ждали. Любой другой результат для «Зенита» расценивается как провал, отсюда и напряжение», - приводит «Р-Спорт» слова Алекно.

«Зенит» в субботу в Сургуте обыграл в финале турнира «Локомотив» со счетом 3:1 и в шестой раз в истории победил в Кубке России.

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