Россияне выиграли эстафету на юниорском кубке IBU
На этапе юниорского Кубка IBU в Хохфильцене (Австрия) состоялись эстафетные гонки.
Российские юниоры одержали победу, а юниорки стали седьмыми.
Сборная России
заняла первое место благодаря выступлению Александра Насекина, Игоря
Малиновского, Никиты Поршнева и Кирилла Стрельцова. Второй стала сборная Белоруссии, третьей сборная
Чехии. У юниорок победила сборная
Франции, в тройку также вошли Германия и Казахстан. Россиянки стали седьмыми.
Хохфильцен
Эстафета 4×7,5 км
Юниоры
1. Россия
2. Белоруссия +55,2 (1+8)
3. Чехия +1.06,4 (0+9)
Эстафета 4×6 км
Юниорки
1. Франция
2. Германия +46,8 (0+13)
3. Казахстан +1.12,1 (1+8)…
7. Россия