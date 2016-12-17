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Россияне выиграли эстафету на юниорском кубке IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе юниорского Кубка IBU в Хохфильцене (Австрия) состоялись эстафетные гонки. Российские юниоры одержали победу, а юниорки стали седьмыми.

Сборная России заняла первое место благодаря выступлению Александра Насекина, Игоря Малиновского, Никиты Поршнева и Кирилла Стрельцова. Второй стала сборная Белоруссии, третьей сборная Чехии.  У юниорок победила сборная Франции, в тройку также вошли Германия и Казахстан. Россиянки стали седьмыми.

Юниорский Кубок IBU

Хохфильцен (Австрия)

 Эстафета 4×7,5 км

Юниоры

1. Россия (Александр Насекин, Игорь Малиновский, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов) 1.19.36,06
2. Белоруссия +55,2 (1+8)
3. Чехия +1.06,4 (0+9)

Эстафета 4×6 км

Юниорки

1. Франция 56.19,0 (0+7)
2. Германия +46,8 (0+13)
3. Казахстан +1.12,1 (1+8)…
7. Россия +2.12,4 (3+11)

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