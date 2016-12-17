Акимова по-прежнему 11-я в общем зачете Кубка мира, Слепцова – 58-я

Татьяна Акимова осталась на 11-м месте в общем зачете Кубка мира после того, как завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на 3-м этапе, который проходит в чешском Нове место.

После пасьюта в Нове Место 26-летней российской спортсменке удалось максимально приблизиться к топ-10 общего зачета Кубка мира. Если раньше разрыв между Акимовой и 10-м номером составлял 39 очков, то теперь – только 4.

Общий зачет

1. Дальмайер (Германия) - 356

2. Макарайнен (Финляндия) - 278

4. Дорен-Абер (Франция) - 255

3. Бреза (Франция) - 246

5. Коукалова (Чехия) - 245

6. Хаузер (Австрия) – 215

7. Вирер (Италия) - 212

8. Пускарчикова (Чехия) - 203

9. Данкли (США) - 194

10. Хильдебранд (Германия) - 194

11. Акимова - 190

...28. Подчуфарова - 89

...30. Глазырина - 86

...51. Шумилова – 23

…53. Загоруйко – 21

…58. Слепцова (все – Россия) - 17