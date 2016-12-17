Татьяна Акимова: После финиша я не расплакалась, а сильно удивилась

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она заняла третье место.

«Очень довольна результатом. Если честно, не ставила задачи держаться на каком-то месте. Просто хотела отработать всё как положено и старалась максимально концентрироваться, и у меня получилось. На лежке сделала поправку. Меня вели по дистанции. Старалась убежать от Данкли в начале круга, потому что в конце думала, что смогу доработать. Выкладывалась вполне хорошо из-за отсутствия волнения. После финиша не расплакалась, а сильно удивилась», - цитирует Акимову «Матч ТВ».

Напомним, что победила француженка Анаис Шевалье. С результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.