Татьяна Акимова: После финиша я не расплакалась, а сильно удивилась
Российская биатлонистка Татьяна
Акимова поделилась впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира
в Нове Место (Чехия). Напомним, что она заняла третье место.
«Очень
довольна результатом. Если честно, не ставила задачи держаться
на каком-то месте. Просто хотела отработать всё как положено
и старалась максимально концентрироваться, и у меня получилось.
На лежке сделала поправку. Меня вели по дистанции. Старалась убежать
от Данкли в начале круга, потому что в конце думала, что смогу
доработать. Выкладывалась вполне хорошо из-за отсутствия волнения. После финиша
не расплакалась, а сильно удивилась», - цитирует Акимову «Матч ТВ».
Напомним, что победила
француженка Анаис Шевалье. С результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.
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