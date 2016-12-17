Светлана Слепцова: Мы все рады за Акимову

Российская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она заняла 36-е место.

«Не все получилось так, как хотелось. Стрельба очень разочаровала: на первом рубеже сразу два штрафа, и от этого, конечно, настроение немного ухудшилось. Потом собралась, выстрелила на стойке, и в принципе ход был неплохой. Конечно, хотелось бы всегда стартовать в пасьюте, но пока не получается.

Золото Акимовой в спринте 16 декабря для команды было неожиданностью, и мы все очень рады за нее. А команда восприняла очень хорошо, мы видели, как она переживала», - цитирует Слепцову «Матч ТВ».

Напомним, что Акимова заняла третье место. С результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.