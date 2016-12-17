Светлана Слепцова: Мы все рады за Акимову
Российская биатлонистка Светлана
Слепцова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Напомним, что она заняла 36-е место.
«Не все
получилось так, как хотелось. Стрельба очень разочаровала: на первом
рубеже сразу два штрафа, и от этого, конечно, настроение немного
ухудшилось. Потом собралась, выстрелила на стойке, и в принципе
ход был неплохой. Конечно, хотелось бы всегда стартовать в пасьюте,
но пока не получается.
Золото
Акимовой в спринте 16 декабря для команды было неожиданностью,
и мы все очень рады за нее. А команда восприняла очень
хорошо, мы видели, как она переживала», - цитирует Слепцову «Матч
ТВ».
Напомним, что
Акимова заняла третье место. С результатами гонки вы можете ознакомиться
здесь.
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