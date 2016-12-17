Виталий Мутко: Четверг-пятница - это не время хоккея с точки зрения Первого канала

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей Кубка Первого канала. Напомним, что Первый канал отказался от трансляции матчей турнира.

«Низкие рейтинги не только в хоккее, но и в других трансляциях – футболе, биатлоне. Футбол повыше, но все-таки. Сегодня много других развлечений. Нам надо развивать спорт, пропагандировать. Здесь много тонкостей. Мы играем четверг-пятница, это не время хоккея с точки зрения Первого канала.

Мы должны эти вещи делать профессионально. Если бы мы играли в субботу, рейтинг был бы другой. В футболе порой допускаются ошибки, ставя матчи на определенное время. Здесь ничего не сделаешь. Надо завоевывать свое телевидение», - сказал Мутко на церемонии вручения «Харламов Трофи», которую проводил «Советский спорт».

Напомним, Первый канал отменил трансляцию матча Кубка Первого канала между командами России и Чехии (5:1), сославшись на низкие рейтинги. Вместо этого была показана передача «Давай поженимся». Трансляции матчей турнира перенесены на «Матч ТВ».

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