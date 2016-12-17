Сборную Россию в масс-старте представит только Акимова

Татьяна Акимова станет единственной спортсменкой из сборной России в первом в сезоне масс-старте, который пройдет 18 декабря в чешском Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира.

Все остальные россиянки не попали в число 30 участниц этой гонки. Напомним, что право участия в масс-стартах на Кубке мира получают спортсменки из топ-25, к которым присоединяются лидеры текущего этапа.

Наибольшее представительств о в гонке – у француженок: они проведут ее впятером. По одной спортсменке в масс-старте будет также от команд США, Австрии, Белоруссии, Казахстана, Швеции и Польши.

Общий зачет Кубка мира

1. Дальмайер (Германия) - 356

2. Макарайнен (Финляндия) - 278

4. Дорен-Абер (Франция) - 255

3. Бреза (Франция) - 246

5. Коукалова (Чехия) - 245

6. Хаузер (Австрия) – 215

7. Вирер (Италия) - 212

8. Пускарчикова (Чехия) - 203

9. Данкли (США) - 194

10. Хильдебранд (Германия) - 194

11. Акимова - 190

...28. Подчуфарова - 89

...30. Глазырина - 86

...51. Шумилова – 23

…53. Загоруйко – 21

…58. Слепцова (все – Россия) - 17