Сборную Россию в масс-старте представит только Акимова
Татьяна Акимова станет единственной спортсменкой из сборной России в первом в сезоне масс-старте, который пройдет 18 декабря в чешском Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира.
Все остальные россиянки не попали в число 30 участниц этой гонки. Напомним, что право участия в масс-стартах на Кубке мира получают спортсменки из топ-25, к которым присоединяются лидеры текущего этапа.
Наибольшее
представительств
Общий зачет Кубка мира
1. Дальмайер (Германия) - 356
2. Макарайнен (Финляндия) - 278
4. Дорен-Абер (Франция) - 255
3. Бреза (Франция) - 246
5. Коукалова (Чехия) - 245
6. Хаузер (Австрия) – 215
7. Вирер (Италия) - 212
8. Пускарчикова (Чехия) - 203
9. Данкли (США) - 194
10. Хильдебранд (Германия) - 194
11. Акимова - 190
...28. Подчуфарова - 89
...30. Глазырина - 86
...51. Шумилова – 23
…53. Загоруйко – 21
…58. Слепцова (все – Россия) - 17