«Ювентус» - «Рома». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы
команд в матче 17-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Ромой».
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер,
Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Маркизио, Стураро, Пьянич, Манджукич,
Игуаин.
«Рома»: Щенсны, Рюдигер,
Манолас, Фасио, Эмерсон, Де Росси, Строотман, Нанингголан, Жерсон, Перотти,
Джеко.
Матч начнется в 22:45 по Москве.
«Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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