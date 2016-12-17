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«Ювентус» - «Рома». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче 17-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Ромой».

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Маркизио, Стураро, Пьянич, Манджукич, Игуаин.

«Рома»: Щенсны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Де Росси, Строотман, Нанингголан, Жерсон, Перотти, Джеко.

Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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