«Милан» не сумел обыграть «Аталанту» и остался на третьем месте в чемпионате Италии
Матч 17-го тура чемпионата
Италии между «Миланом» и «Аталантой» завершился вничью. Итоговый счет матча –
0:0.
После этой игры «Милан» с 33
очками остался на третьем месте в чемпионате Италии. У «Аталанты» 29 очков и
шестое место.
Чемпионат Италии. Серия А
17-й тур
Матч
Состав
Милан: Доннарумма, Палетта, Антонелли (Де Шильо, 72), Абате, Романьоли, Куцка, Бертолаччи, Пашалич, Бонавентура (Поли, 87), Лападула (Бакка, 82), Сусо
Аталанта: Спортиелло, Толой, Конти, Кальдара, Масьелло (Зуканович, 58), Петанья, Кесси Ф., Гальярдини, Куртич (Драме, 65), Гомес, Спинацолла (Фройлер, 70)
Предупреждения:
Бонавентура, 26; Бертолаччи, 64; Пашалич, 74 - Спинацолла, 25; Масьелло, 36; Конти, 80; Петанья, 87; Спортиелло, 90; Гомес, 90
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
17 декабря 20:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция