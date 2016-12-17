Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия2 : 4Швеция
Футбол  Кристал Пэлас0 : 1Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь4 : 3 ОТАвтомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Милан» не сумел обыграть «Аталанту» и остался на третьем месте в чемпионате Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Аталантой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

После этой игры «Милан» с 33 очками остался на третьем месте в чемпионате Италии. У «Аталанты» 29 очков и шестое место.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

Матч

Милан - Аталанта - 0:0

Состав

Милан: Доннарумма, Палетта, Антонелли (Де Шильо, 72), Абате, Романьоли, Куцка, Бертолаччи, Пашалич, Бонавентура (Поли, 87), Лападула (Бакка, 82), Сусо

Аталанта: Спортиелло, Толой, Конти, Кальдара, Масьелло (Зуканович, 58), Петанья, Кесси Ф., Гальярдини, Куртич (Драме, 65), Гомес, Спинацолла (Фройлер, 70)

Предупреждения:

Бонавентура, 26; Бертолаччи, 64; Пашалич, 74 - Спинацолла, 25; Масьелло, 36; Конти, 80; Петанья, 87; Спортиелло, 90; Гомес, 90

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

17 декабря 20:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 17-й тур. «Милан» и «Аталанта» сыграли вничью, «Ювентус» - «Рома» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 17-го тура чемпионата Италии.«Ювентус» - «Рома». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче 17-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Ромой».Дубль Мчедлидзе помог «Эмполи» обыграть «Кальяри»Матч 17-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Эмполи».Гвардиола против Венгера и битва за скудетто. Что смотреть на выходныхГвардиола против Венгера и битва за скудетто. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи выходных в европейском футболе.«Спартак» готов заплатить за Адриано 7 млн евро«Милан» хочет получить за бразильца Луиса Адриано 7 миллионов евро, сообщает Itasportpress.it.«Спартак» начал переговоры по трансферу АдрианоПредставители «Спартака» прибыли в Милан для проведения переговоров по поводу перехода нападающего Луиса Адриано в московский клуб, сообщает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera.«Ювентус» – «Рома». Начало текстовой трансляции – 22:45 мскВ субботу в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» из Турина и римская «Рома».Тотти не поможет «Роме» в матче с «Ювентусом»Завтра «Роме» предстоит сыграть против «Ювентуса» в чемпионате Италии. Римлянам в этом матче не сможет помочь их легендарный нападающий Франческо Тотти.«Пьянич – не икона». Пять сюжетов 17-го тура серии А«Пьянич – не икона». Пять сюжетов 17-го тура серии А«Советский спорт» анонсирует главные интриги очередного тура чемпионата Италии.Братец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грознойБратец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грозной«Советский спорт» объясняет, чем Луис похож на Луиша, чем он может быть полезен красно-белым и почему этот трансфер реален.Пауло Дибала: Общаемся с Погба, он до сих пор скучает по «Ювентусу»Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об отношениях с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который покинул туринский клуб минувшим летом.Гамшик ответил отказом на предложение Каннаваро переехать в КитайПолузащитник «Наполи» Марек Гамшик не намерен покидать итальянский клуб. Об этом сообщает Corriere dello Sport.Крах самурая. Почему дни Хонды в «Милане» сочтеныКрах самурая. Почему дни Хонды в «Милане» сочтеныСоветский спорт» рассказывает, как так вышло и что дальше ждет японца, бывшего когда-то звездой РФПЛ.Спортивный директор «Сассуоло» встретился с Каррерой в МосквеСпортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси посетил Москву, где встретился с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.«Дженоа» обыграл «Фиорентину» в перенесенном матче 3-го тура серии АВ матче перенесенного третьего тура «Дженоа» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Фиорентину» (1:0).«Лацио» хочет продлить контракт с Индзаги до 2019 годаРимский «Лацио» готов предложить новый контракт главному тренеру команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает портал Football Italia.Витсель согласовал условия контракта с «Ювентусом»Полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель уже согласовал контракт с итальянским «Ювентусом». Об этом сообщает портал tuttojuve.com.«Ювентус» объявил о продлении контракта со СтурароПолузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро продолжит выступления за туринский клуб. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.Эмери хочет видеть в «ПСЖ» ИммобилеТренерский штаб «ПСЖ» во главе с Унаи Эмери намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.«Торино» не продаст Льяича в «Спартак»Полузащитник сборной Сербии Адам Льяич не перейдет в московский «Спартак» из итальянского «Торино», сообщает TMW.

Аталанта
Аталантакалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости