Дубль Ибрагимовича принес «МЮ» победу над «Вест Бромвичем»

Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «МЮ».

Дубль у победителей сделал шведский нападающий Златан Ибрагимович. В первом тайме он поразил ворота ударом головой, а во втором – диагональным ударом низом в угол.

«Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и занимает шестое место. У «Вест Брома» 23 очка и седьмое место.

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17-й тур