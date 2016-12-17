Дубль Ибрагимовича принес «МЮ» победу над «Вест Бромвичем»
Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Вест
Бромвичем» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой гостей. Итоговый счет матча
– 2:0 в пользу «МЮ».
Дубль у победителей сделал шведский
нападающий Златан Ибрагимович. В первом тайме он поразил ворота ударом головой,
а во втором – диагональным ударом низом в угол.
«Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и занимает шестое место. У «Вест Брома» 23 очка и седьмое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)
Голы
Погба 45 (0:1). МакАртур 66 (1:1). Ибрагимович 88 (1:2).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Данн, Уорд, Келли, МакАртур (Кэмпбелл, 87), Кабай, Заха, Ли Чун Юн (Фрайерс, 80), Фламини (Лэдли, 46), Бентеке Ж.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Дармиан, 52), Джонс, Блинд, Рохо, Мата (Лингард, 70), Кэррик, Эррера, Погба, Ибрагимович, Руни (Рэшфорд, 80)
Предупреждения:
Келли, 45; Делэйни, 72 - Рохо, 38; Погба, 70; Рэшфорд, 84
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
14 декабря 23:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция