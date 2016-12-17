«Гранада» дома уступила «Реал Сосьедаду»
Матч 16-го тура чемпионата
Испании между «Гранадой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Реал Сосьедада».
В составе победителей отличились
Хон Орхильес и Хуанми. «Реал Сосьедад» набрал 29 очков и занимает пятое место.
У «Гранады» девять очков и 19-е место.
Чемпионат Испании. Примера
16-й тур
Матч
Гранада - Реал Сосьедад - 0:2 (0:0)
Голы
Орхильес 56 (0:1). Хуанми 69 (0:2).
Состав
Гранада: Очоа, Тито (Буэно, 71), Силва Г., Сонье, Ломбан, Сампер, Карсела-Гонсалес, Тораль (Ангбан, 46), Перейра, Бога, Кравец (Понсе, 71)
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес К. (Сальдуа, 60), Мартинес И., Гранеро, Ойарсабаль (Орхильес, 54), Ильярраменди, Навас, Прието, Вела, Хуанми (Каналес, 82)
Предупреждения:
нет - Гранеро, 53
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
17 декабря 20:30, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция