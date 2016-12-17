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«Гранада» дома уступила «Реал Сосьедаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе победителей отличились Хон Орхильес и Хуанми. «Реал Сосьедад» набрал 29 очков и занимает пятое место. У «Гранады» девять очков и 19-е место.

Чемпионат Испании. Примера

16-й тур 

Матч

Гранада - Реал Сосьедад - 0:2 (0:0)

Голы

Орхильес 56 (0:1). Хуанми 69 (0:2).

Состав

Гранада: Очоа, Тито (Буэно, 71), Силва Г., Сонье, Ломбан, Сампер, Карсела-Гонсалес, Тораль (Ангбан, 46), Перейра, Бога, Кравец (Понсе, 71)

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес К. (Сальдуа, 60), Мартинес И., Гранеро, Ойарсабаль (Орхильес, 54), Ильярраменди, Навас, Прието, Вела, Хуанми (Каналес, 82)

Предупреждения:

нет - Гранеро, 53

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

17 декабря 20:30, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

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