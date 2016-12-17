«Вольфсбург» с минимальным счетом обыграл «Айнтрахт»
В матче 15-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург»
дома обыграл «Айнтрахт» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 33-й минуте забил защитник
хозяев поля Джеффри Брума.
Стоит отметить, полузащитник гостей Александр Майер на
67-й минуте не реализовал пенальти.
«Волки» с 13-ю очками занимают 15-е место в
турнирной таблице, а команда из Франкфурта расположилась на шестой строчке, имея в активе
26 очков.
В следующем туре «Вольфсбург» 20 декабря сыграет на
выезде с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Айнтрахт» в этот же день примет «Майнц».
Чемпионат
Германии
15-й тур
Матч
Вольфсбург - Айнтрахт - 1:0 (1:0)
Голы
Брума 33 (1:0).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Брума, Дракслер, Калигиури, Гилавоги, Луис Густаво, Зегуйн (Блащиковски, 88), Арнольд, Герхардт, Гомес (Майораль, 88)
Айнтрахт: Градечки, Эктор (Баркок, 58), Очипка, Вальехо, Абрахам, Хусти (Майер, 46), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Ребич (Тарашай, 76), Хргота
Незабитые пенальти
Майер (Айнтрахт), 67
Предупреждения:
Луис Густаво, 8; Гилавоги, 38; Гомес, 80 - Ребич, 23; Хусти, 34; Маскарель, 61; Абрахам, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
17 декабря 20:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция