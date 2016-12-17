«Вольфсбург» с минимальным счетом обыграл «Айнтрахт»

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» дома обыграл «Айнтрахт» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 33-й минуте забил защитник хозяев поля Джеффри Брума.

Стоит отметить, полузащитник гостей Александр Майер на 67-й минуте не реализовал пенальти.

«Волки» с 13-ю очками занимают 15-е место в турнирной таблице, а команда из Франкфурта расположилась на шестой строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «Вольфсбург» 20 декабря сыграет на выезде с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Айнтрахт» в этот же день примет «Майнц».

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15-й тур