Неизвестные продают фото Шумахера после аварии за один миллион евро
Ряд немецких
СМИ заявили, что неизвестные обратились к ним с предложением о покупке
фотографии гонщика Михаэля Шумахера после аварии.
За фотографию семикратного чемпиона «Формулы-1»
требуют один миллион евро.
Также сообщается, что по данному вопросу уже начато
расследование.
Напомним, Михаэль Шумахер продолжает
восстанавливаться после тяжелой черепно-мозговой травмы, которую он получил в
декабре 2013 года, катаясь в Альпах на горных лыжах.
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