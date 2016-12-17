Александр Поветкин: У WBC такая традиция – за считанные дни до боя находить допинг

Российский боксер тяжелого веса Александр Поветкин поделился впечатлениями после победы в поединке с французом Йоаном Дюопа. Также он высказался о причинах отмены боя против Бермейна Стиверна

«Хочется поблагодарить за то, что поддержали. Я прошу прощения, что не получился бой со Стиверном. Какая-то традиция у них - за считанные дни (до боя) находить допинг. Я надеюсь, что разберутся, и все будет по справедливости.

Я очень сильно переживал из-за случившегося. Стиверн, я считаю, приехал неподготовленным», - цитирует Поветкина «Р-Спорт».

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.

Левый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкина



