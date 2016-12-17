Александр Поветкин: У WBC такая традиция – за считанные дни до боя находить допинг
Российский
боксер тяжелого веса Александр Поветкин поделился впечатлениями после победы в
поединке с французом Йоаном Дюопа. Также он высказался о причинах отмены боя против Бермейна
Стиверна
«Хочется поблагодарить за то, что поддержали. Я прошу прощения,
что не получился бой со Стиверном. Какая-то традиция у них - за считанные дни
(до боя) находить допинг. Я надеюсь, что разберутся, и все будет по
справедливости.
Я очень сильно переживал из-за случившегося. Стиверн, я считаю,
приехал неподготовленным», - цитирует Поветкина «Р-Спорт».
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