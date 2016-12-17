Иван Кирпа: Сложно сказать, доволен ли я боем Поветкина
Тренер
российского боксера Александра Поветкина прокомментировал победу нокаутом над
французом Йоаном Дюопа.
«Сейчас
трудно говорить, доволен ли я этим боем, так как готовились к другому
сопернику.
Я сам и вся
команда в шоке, мы не понимали, что происходит. Для меня было
трудно сделать свою работу - психологически было тяжело настроить Александра.
Не может такого быть, чтобы Александр что-то употреблял. Врачи его по 40 раз проверили! Мы не такие дураки, чтобы применять запрещённые препараты и потом выставлять себя в плохом свете. Саша уже устал. Устали все от этого – от атаки на российский спорт. Саша в хорошей форме. Но ему очень тяжело, когда происходят такие подлые вещи», - сказал Кирпа.
Напомним, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем
Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за
положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу
утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался
выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот
бой.