Иван Кирпа: Сложно сказать, доволен ли я боем Поветкина

Тренер российского боксера Александра Поветкина прокомментировал победу нокаутом над французом Йоаном Дюопа.

«Сейчас трудно говорить, доволен ли я этим боем, так как готовились к другому сопернику.

Я сам и вся команда в шоке, мы не понимали, что происходит. Для меня было трудно сделать свою работу - психологически было тяжело настроить Александра.

Не может такого быть, чтобы Александр что-то употреблял. Врачи его по 40 раз проверили! Мы не такие дураки, чтобы применять запрещённые препараты и потом выставлять себя в плохом свете. Саша уже устал. Устали все от этого – от атаки на российский спорт. Саша в хорошей форме. Но ему очень тяжело, когда происходят такие подлые вещи», - сказал Кирпа.

Напомним, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.