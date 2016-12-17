Виталий Мутко: Конечно, Поветкина жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходит

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после боя Александр Поветкин – Йоан Дюпуа, в котором россиянин победил нокаутом. Также он высказал свое мнение об отмене боя Поветкин – Стиверн.

«Конечно, его (Поветкина) жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходит. Человек готовится, тренируется в закрытом режиме, постоянно на контроле, и вдруг за день (до боя) попадается на непонятном препарате. Нам надо многое переосмысливать, мы никогда не скрываем проблему допинга, но такие несуразности, когда говорят, что подменяют эти банки. Говорят, ты не знаешь, что там, но поменяй, чтобы сделать «грязную» мочу.

Я сам на многие эти вопросы не могу ответ найти. Это же глупость. Играет девочка в хоккей, но ей подменяют пробу не для того, чтобы ее чистой сделать, а чтобы мужской ее сделать. Получается абракадабра или бред. Я здесь не понимаю. Такой спортсмен только что прошел это. Я думаю, дело в команде. Профессиональный бокс стоит особняком, у них своя система допинг-контроля. Думаю, он сам и его команда должны пояснить, что произошло», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.

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