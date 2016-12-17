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Российский сноубордист Соболев победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по сноуборду в Кортина-д’Ампеццо (Италия) прошел этап Кубка мира по сноуборду. Победу у мужчин одержал россиянин Андрей Соболев.

Вторым стал итальянец Роланд Фишналлер, третьим – австриец Бенжамин Карл. Среди остальных россиян лучшим был Вик Уайлд, который занял 13-е место.

Сноуборд. Кубок мира

Кортина-д’Ампеццо (Италия)

Мужчины

Параллельный слалом

 1. Андрей Соболев (Россия)

2. Роланд Фишналлер (Италия)

3. Бенжамин Карл (Австрия)…

13. Вик Уайлд (Россия)…

19. Богдан Богданов (Россия)…

23. Константин Шипилов (Россия)…

38. Дмитрий Сарсембаев (Россия)…

44. Дмитрий Таймулин (Россия)

5. Валерий Колегов (Россия)

46. Максим Рогозин (Россия)

Дмитрий Логинов (Россия) дисквалифицирован.

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