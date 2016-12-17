Дэвид Немировски: «Нефтехимик» создал нам много проблем
Тренер «Адмирала»
Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (7:5) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
- Команды хорошо играли в атаке. Для болельщиков очень интересно получилось. Много голов. Какие-то моменты в обороне мы недорабатывали и в меньшинстве не получилось. Соперник создал нам много проблем. Не сдавался, бился до конца. Борьба была до последней минуты.
Матч
Адмирал - Нефтехимик - 7:5 (3:1, 2:3, 2:1)
Голы:
Волченков (Саюстов, Григорьев), 8:38 (1:0). Макаров (Столяров, Полыгалов), 15:57 (1:1). Макаренко (Ткачёв), 17:15 (2:1). Лугин (Григорьев), 19:00 (3:1). Гюнге (Брюле, Секстон), 23:50 (3:2). Саболич (Бартулис, Ткачёв), 25:20 (4:2). Гюнге (Лямин), 30:34 (4:3). Макаров (Столяров, Лекомцев), 36:46 (4:4). Ткачёв (Саболич), 38:34 (5:4). Райт (Краснослободцев, Григорьев), 53:17 (6:4). Кинрэйд (Гюнге, Секстон), 55:47 (6:5). Саюстов 59:26 (7:5).
Место и дата
17 декабря 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция