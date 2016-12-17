Андрей Рябинский: Ситуация с допингом может привести к завершению карьеры Поветкина

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он не исключил, что Александр может завершить карьеру

«Эта ситуация может привести к завершению карьеры. Если это дисквалификация за допинг, то будет так. Но уверен, что Саша (Поветкин) этот допинг не применял умышленно.Для нас нервы только начались, сейчас придется все объяснять. Мы сделаем все честно. Надеюсь, что за 10-14 дней разберемся. Надеюсь разобраться до Нового года», - цитирует Рябинского «Р-Спорт».

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.

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