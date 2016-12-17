Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал- : -Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Пчельников: Поветкин провел блестящий бой, он был готов к поединку со Стиверном

Источник:  Р-СпортКомментарии

Промоутер Кирилл Пчельников прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он считает, что Александр был готов сражаться с Бермейном Стиверном.

«Саша Поветкин находится в прекрасной форме и провел блестящий бой. Мне он понравился всем, что делал на ринге. Было видно, что Александр был полностью готов к бою со Стиверном, и очень жаль, что так получилось.

Француз был готов что-то показать, но не успел - было видно, что он не совсем готов к бою», - цитирует Пчельникова «Р-Спорт».

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром,  WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.

Левый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкина


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!Министр спорта России Павел Колобков – о «Харламов Трофи», украденной клюшке и ситуации с Поветкиным.Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.Александр Поветкин: Сложилось впечатление, что Стиверн вообще не тренировалсяРоссийский боксер Александр Поветкин поделился своими впечатлениями от проведённого боя с французом Йоанном Дюопа, а также рассказал о ситуации с проваленным допинг-тестом.Бокс уехал, клоуны остались. Дзичковский - о странном шоу с участием ПоветкинаБокс уехал, клоуны остались. Дзичковский - о странном шоу с участием ПоветкинаОбозреватель «Советского спорта» - о бое Поветкина и превращении российского спорта в шоу-бизнес.Андрей Рябинский: Не снимаем с себя вины за ситуацию с боем ПоветкинаПрезидент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он заявил, что признает свою вину за отмену боя против Бермейна Стиверна.Андрей Рябинский: Ситуация с допингом может привести к завершению карьеры ПоветкинаПрезидент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он не исключил, что Александр может завершить карьеруВиталий Мутко: Конечно, Поветкина жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходитВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после боя Александр Поветкин – Йоан Дюпуа, в котором россиянин победил нокаутом. Также он высказал свое мнение об отмене боя Поветкин – Стиверн.Иван Кирпа: Сложно сказать, доволен ли я боем ПоветкинаТренер российского боксера Александра Поветкина Иван Кирпа прокомментировал победу нокаутом над французом Йоаном Дюопа.Александр Поветкин: У WBC такая традиция – за считанные дни до боя находить допингРоссийский боксер тяжелого веса Александр Поветкин поделился впечатлениями после победы в поединке с французом Йоаном Дюопа. Также он высказался о причинах отмены боя против Бермейна Стиверна.Левый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем ПоветкинаЛевый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем ПоветкинаНиколай Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкин - Дюопа.Не освистали – и слава Богу! Как Поветкин одержал победуНе освистали – и слава Богу! Как Поветкин одержал победуВ Екатеринбурге завершился нашумевший боксерский вечер.Поветкин нокаутировал ДюопаРоссийский боксер тяжелого веса Александр Поветкин победил в рейтинговом поединке француза Йоана Дюопа.Поветкин провалил допинг-тест и нокаутировал Дюопа. Как это былоПоветкин провалил допинг-тест и нокаутировал Дюопа. Как это было«Советский спорт» провел текстовую трансляцию боя с участием Александра Поветкина, у которого внезапно сменился соперник.Денис Лебедев: Не стал бы говорить о конце карьеры ПоветкинаРоссийский боксер-тяжеловес Денис Лебедев прокомментировал ситуацию с соотечественником Александром Поветкиным.Стиверн не получит гонорар за сорванный бой с ПоветкинымКанадский тяжеловес Бермейн Стиверн не получит причитающийся ему гонорар за поединок с Александром Поветкиным, который был отменен из-за положительной допинг-пробы российского боксера.Майкл Баффер: Поветкин так много тренировался, а какой-то идиот дал ему витамины? Это бессмысленноЛегендарный ринг-анонсер Майкл Баффер прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российского тяжеловеса Александра Поветкина.Тренер Стиверна: Поветкину пока не стоит завершать карьеруТренер канадского тяжеловеса Бермейна Стиверна Дональд Хаус прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Александра Поветкина.«Матч ТВ» покажет бой Поветкина с ДюопаТелеканал «Матч ТВ» не станет отменять трансляцию боксерского вечера с участием россиянина Александра Поветкина.Промоутер Алексей Титов: Дюопа уже три дня находится в Екатеринбурге, мы ожидали провокацийПромоутер Алексей Титов рассказал об обстоятельствах замены соперника российского тяжеловеса Александра Поветкина.Андрей Рябинский: Организуем поединок Поветкина с Дюопа, чтобы не разочаровывать поклонников боксаГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию с заменой соперника российского тяжеловеса Александра Поветкина.

Бермейн Стиверн
Бермейн Стивернвсе новости
Йоан Дюопа
Йоан Дюопавсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости