Кирилл Пчельников: Поветкин провел блестящий бой, он был готов к поединку со Стиверном

Промоутер Кирилл Пчельников прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он считает, что Александр был готов сражаться с Бермейном Стиверном.

«Саша Поветкин находится в прекрасной форме и провел блестящий бой. Мне он понравился всем, что делал на ринге. Было видно, что Александр был полностью готов к бою со Стиверном, и очень жаль, что так получилось.

Француз был готов что-то показать, но не успел - было видно, что он не совсем готов к бою», - цитирует Пчельникова «Р-Спорт».

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.

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