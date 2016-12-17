Андрей Рябинский: Не снимаем с себя вины за ситуацию с боем Поветкина

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он заявил, что признает свою вину за отмену боя против Бермейна Стиверна.

«Победили, но все равно ситуация не очень. В принципе я должен был отменить этот бой. Если бы эта информация (о допинг-пробе) была бы за несколько дней, то я бы отменил бой. Мы провели эту замену, чтобы не разочаровывать публику. Сумму гонорара Дюопа пусть озвучит сам, но он должен быть доволен.

Мы с Сашей стараемся держать удар. Поветкин не применял допинг умышленно. Глупо было бы применять такой препарат умышленно, находясь под таким тестированием. Вина команды в этой ситуации может быть. Мы будем разбираться, мы с себя не снимаем вины. Я вполне понимаю, что мы виноваты. Я тоже хочу извиниться за замену, мы не к этому стремимся», - цитирует Рябинского «Р-Спорт».

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.

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