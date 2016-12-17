«Тулуза» на 85-й минуте вырвала ничью в матче с «Нанси»
В матче 18-го тура чемпионата Франции «Тулуза» дома
сыграла вничью с «Нанси» (1:1).
Счет в матче открыл на 33-й минуте полузащитник
гостей Юссе Аит Бенассе, а за пять минуты до конца встречи Кристофер Жульен
установил окончательный счет, отыграв один мяч.
«Тулуза» с 26-ю очками расположилась на седьмой
строчке, а «Нанси» занимает 14-е место, имея в активе 22 очка.
В следующем туре подопечные Пабло Корреа 21 декабря на выезде сыграют с «Сент-Этьеном», а фиолетовые встретятся в этот же день с «Дижоном».
Чемпионат Франции
18-й тур
Матч
Голы
Айт Беннасер 33 (0:1). Жюльен 85 (1:1).
Состав
Тулуза: Лафон, Силла, Сомалия, Диоп, Жюльен, Яго, Мишелен (Эдуард, 57), Думбия (Акпа Акпро, 50), Дурмаз (Пье, 67), Брайтвайт, Тойвонен
Нанси: Черник, Муратори, Куффо, Диагне, Ленгле, Педретти (Марчетти, 71), Гудилье, Пуйо, Айт Беннасер, Диа (Робич, 59), Дале
Предупреждения:
Тойвонен, 73 - Гудилье, 12; Куффо, 53; Муратори, 77
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
17 декабря 22:00, Муниципал, Онлайн-трансляция