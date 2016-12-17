«Тулуза» на 85-й минуте вырвала ничью в матче с «Нанси»

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Тулуза» дома сыграла вничью с «Нанси» (1:1).

Счет в матче открыл на 33-й минуте полузащитник гостей Юссе Аит Бенассе, а за пять минуты до конца встречи Кристофер Жульен установил окончательный счет, отыграв один мяч.

«Тулуза» с 26-ю очками расположилась на седьмой строчке, а «Нанси» занимает 14-е место, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные Пабло Корреа 21 декабря на выезде сыграют с «Сент-Этьеном», а фиолетовые встретятся в этот же день с «Дижоном».

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18-й тур