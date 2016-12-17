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«Тулуза» на 85-й минуте вырвала ничью в матче с «Нанси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Тулуза» дома сыграла вничью с «Нанси» (1:1).

Счет в матче открыл на 33-й минуте полузащитник гостей Юссе Аит Бенассе, а за пять минуты до конца встречи Кристофер Жульен установил окончательный счет, отыграв один мяч.

«Тулуза» с 26-ю очками расположилась на седьмой строчке, а «Нанси» занимает 14-е место, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные Пабло Корреа 21 декабря на выезде сыграют с «Сент-Этьеном», а фиолетовые встретятся в этот же день с «Дижоном».

Чемпионат Франции
18-й тур

Матч

Тулуза - Нанси - 1:1 (0:1)

Голы

Айт Беннасер 33 (0:1). Жюльен 85 (1:1).

Состав

Тулуза: Лафон, Силла, Сомалия, Диоп, Жюльен, Яго, Мишелен (Эдуард, 57), Думбия (Акпа Акпро, 50), Дурмаз (Пье, 67), Брайтвайт, Тойвонен

Нанси: Черник, Муратори, Куффо, Диагне, Ленгле, Педретти (Марчетти, 71), Гудилье, Пуйо, Айт Беннасер, Диа (Робич, 59), Дале

Предупреждения:

Тойвонен, 73 - Гудилье, 12; Куффо, 53; Муратори, 77

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

17 декабря 22:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

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