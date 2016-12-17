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«Монпелье» разгромил «Бордо», забив четыре безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Монпелье» дома разгромил «Бордо» со счетом 4:0.

В составе победителей голами отметились Поль Ласне, Стефан Сессеньон, Стив Муние и Якуба Силла.

Стоит отметить, гости с 38-й минуты играли в меньшинстве, Жереми Менез получил прямую красную карточку и покинул поле.

Несмотря на поражение «Бордо» с 24 очками расположилось на 10-м месте, что на строчку выше «Монпелье», у которого 22 очка.

В следующем туре подопечные Фредерика Антца 21 декабря сыграют на выезде с «Нантом», а «Бордо» в этот же день примет «Ниццу».

Чемпионат Франции
18-й тур

Матч

Монпелье - Бордо - 4:0 (2:0)

Голы

Ласне 13 (1:0). Сессеньон 20 (2:0). Муние 84 (3:0). Силла 90 (4:0).

Состав

Монпелье: Пьонье, Конгре, Сен-Рюф, Деплажне, Хилтон (Реми, 89), Сансон, Сессеньон, Ласне, Скири (Марво, 82), Камара (Силла, 87), Муние

Бордо: Приор, Левчук, Гайич, Паллуа, Контенто, Плашил, Оливейра (Камано, 63), Сертич (Арамбарри, 73), Менез, Вада (Ролан, 62), Лаборде

Предупреждения:

Деплажне, 56; Сессеньон, 66 - Левчук, 19; Сертич, 66

Удаления:

нет - Менез, 38

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

17 декабря 22:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

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