«Монпелье» разгромил «Бордо», забив четыре безответных мяча

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Монпелье» дома разгромил «Бордо» со счетом 4:0.

В составе победителей голами отметились Поль Ласне, Стефан Сессеньон, Стив Муние и Якуба Силла.

Стоит отметить, гости с 38-й минуты играли в меньшинстве, Жереми Менез получил прямую красную карточку и покинул поле.

Несмотря на поражение «Бордо» с 24 очками расположилось на 10-м месте, что на строчку выше «Монпелье», у которого 22 очка.

В следующем туре подопечные Фредерика Антца 21 декабря сыграют на выезде с «Нантом», а «Бордо» в этот же день примет «Ниццу».

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18-й тур