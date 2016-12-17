«Монпелье» разгромил «Бордо», забив четыре безответных мяча
В матче 18-го тура чемпионата Франции «Монпелье»
дома разгромил «Бордо» со счетом 4:0.
В составе победителей голами отметились Поль Ласне,
Стефан Сессеньон, Стив Муние и Якуба Силла.
Стоит отметить, гости с 38-й минуты играли в
меньшинстве, Жереми Менез получил прямую красную карточку и покинул поле.
Несмотря на поражение «Бордо» с 24 очками
расположилось на 10-м месте, что на строчку выше «Монпелье», у которого 22
очка.
В следующем туре подопечные Фредерика Антца 21 декабря сыграют на выезде с «Нантом», а «Бордо» в этот же день примет «Ниццу».
Чемпионат Франции
18-й тур
Матч
Голы
Ласне 13 (1:0). Сессеньон 20 (2:0). Муние 84 (3:0). Силла 90 (4:0).
Состав
Монпелье: Пьонье, Конгре, Сен-Рюф, Деплажне, Хилтон (Реми, 89), Сансон, Сессеньон, Ласне, Скири (Марво, 82), Камара (Силла, 87), Муние
Бордо: Приор, Левчук, Гайич, Паллуа, Контенто, Плашил, Оливейра (Камано, 63), Сертич (Арамбарри, 73), Менез, Вада (Ролан, 62), Лаборде
Предупреждения:
Деплажне, 56; Сессеньон, 66 - Левчук, 19; Сертич, 66
Удаления:
нет - Менез, 38
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
17 декабря 22:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция