Александр Поветкин: Сложилось впечатление, что Стиверн вообще не тренировался

Российский боксер Александр Поветкин поделился своими впечатлениями от проведенного боя с французом Йоанном Дюопа, а также рассказал о ситуации с проваленным допинг-тестом.

- Очень сильно переживал, наверное, даже перенервничал. Спасибо Андрею Рябинскому, так бой бы вообще не состоялся. Хотел бы сказать, что когда я увидел Стиверна на пресс-конференции и взвешивании, у меня сложилось впечатление, что он вообще не тренировался. Будем разбираться во всей этой ситуации.

Если говорить о сегодняшнем бое, то тренер меня перестраивал сильно, Дюопа - совершенно другой соперник. Конечно, мне хотелось бы титульного боя, хотелось наконец-то сразиться с Уайлдером. Но получилось то, что получилось. Очень глупо было бы с моей стороны намеренно принимать допинг, я прекрасно знаю, что будут постоянные проверки. Честно, я не знаю, как попал допинг ко мне в организм. Мы будем разбираться.

Если говорит об организации, то мне все очень понравилось. И публика меня поддерживала, за что отдельное спасибо, - сказал Александр Поветкин.

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.

Левый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкина





