Ефимова признана ВФП спортсменкой года

Призер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.

Ефимова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

В номинации «Спортсменка года» на открытой воде победила Ольга Козыдуб, выигравшая общий зачет Гран-при.

Церемония вручения премии ВФП, которая отмечает свое 25-летие, проходит в Санкт-Петербурге.