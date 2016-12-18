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Ефимова признана ВФП спортсменкой года

Источник:  Р-СпортКомментарии

Призер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.

Ефимова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

В номинации «Спортсменка года» на открытой воде победила Ольга Козыдуб, выигравшая общий зачет Гран-при.

Церемония вручения премии ВФП, которая отмечает свое 25-летие, проходит в Санкт-Петербурге.

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