«Миннесота» обыграла «Аризону», одержав седьмую победу подряд
Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».
Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел
Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по
шайбе забросили Райан Сутер, Тайлер Грейовак, Крис Стюарт и Эрик Стаал. У
гостей отличился Брендан Перлини. Для «Миннесоты» эта победа стала седьмой
подряд.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 21 декабря в 05:00 (мск) примет «Колорадо», а «Аризона» 20 декабря в 06:00 (мск) дома сыграет с «Калгари».
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