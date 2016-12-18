«Миннесота» обыграла «Аризону», одержав седьмую победу подряд

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Райан Сутер, Тайлер Грейовак, Крис Стюарт и Эрик Стаал. У гостей отличился Брендан Перлини. Для «Миннесоты» эта победа стала седьмой подряд.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 21 декабря в 05:00 (мск) примет «Колорадо», а «Аризона» 20 декабря в 06:00 (мск) дома сыграет с «Калгари».