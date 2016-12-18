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«Миннесота» обыграла «Аризону», одержав седьмую победу подряд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Райан Сутер, Тайлер Грейовак, Крис Стюарт и Эрик Стаал. У гостей отличился Брендан Перлини. Для «Миннесоты» эта победа стала седьмой подряд.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 21 декабря в 05:00 (мск) примет «Колорадо», а «Аризона» 20 декабря в 06:00 (мск) дома сыграет с «Калгари».

Матч

Миннесота - Аризона - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы:

Сутер (Стаал, Паризе), 16:40 (1:0 - бол.). Граовац 31:35 (2:0). Стюарт (Спарджон), 43:24 (3:0). Перлини (Мёрфи, Дворак), 58:06 (3:1). Стаал (Койву, Койл), 59:23 (4:1 - п.в.).

Место и дата

17 декабря 22:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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