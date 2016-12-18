«Даллас» прервал 10-матчевую победную серию «Филадельфии»
Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию», прервав 10-матчевую
победную серию «летчиков».
Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн
Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе
забросили Радек Факса, Адам Кракнелл и Джорди Бенн. У гостей отличился Тейлор
Лейер.
Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на
льду 11 минут, нанес два броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23
минуты, нанес один бросок, совершил один силовой прием, трижды блокировал
броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 21 декабря в 05:30 (мск) примет «Сент-Луис», а «Филадельфия» 20 декабря в 20:00 (мск) дома сыграет с «Нэшвиллом».
Матч
Даллас - Филадельфия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Лир (Казинс), 16:44 (0:1). Факса (Руссель, Ритчи), 24:48 (1:1). Крэкнелл (Клингберг, Сегин), 42:27 (2:1). Бенн Д. (Бенн Д., Факса), 59:42 (3:1 - п.в.).
Место и дата
17 декабря 22:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция