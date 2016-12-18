«Даллас» прервал 10-матчевую победную серию «Филадельфии»

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию», прервав 10-матчевую победную серию «летчиков».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Радек Факса, Адам Кракнелл и Джорди Бенн. У гостей отличился Тейлор Лейер.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду 11 минут, нанес два броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23 минуты, нанес один бросок, совершил один силовой прием, трижды блокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 21 декабря в 05:30 (мск) примет «Сент-Луис», а «Филадельфия» 20 декабря в 20:00 (мск) дома сыграет с «Нэшвиллом».