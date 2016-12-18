Дюопа в бою с Поветкиным получил легкое сотрясение мозга
Французский боксер Йоанн
Дюопа не получил серьезных повреждений в субботнем бою с Александром Поветкиным
в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт».
«С Дюопа все
хорошо, у него лишь легкое сотрясение мозга, - отметили организаторы вечера
бокса. - Он сразу (после боя) уехал в гостиницу».
Поединок не
был санкционирован ни одной из боксерских организаций и завершился досрочной
победой Поветкина на исходе шестого раунда. Изначально россиянин должен был
провести бой с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.
Однако в
субботу утром президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба
Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный
препарат остарин. В итоге команда Стиверна отказалась от проведения поединка, а
соперником Поветкина стал Дюопа.