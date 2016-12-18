Дюопа в бою с Поветкиным получил легкое сотрясение мозга

Французский боксер Йоанн Дюопа не получил серьезных повреждений в субботнем бою с Александром Поветкиным в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт».

«С Дюопа все хорошо, у него лишь легкое сотрясение мозга, - отметили организаторы вечера бокса. - Он сразу (после боя) уехал в гостиницу».

Поединок не был санкционирован ни одной из боксерских организаций и завершился досрочной победой Поветкина на исходе шестого раунда. Изначально россиянин должен был провести бой с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.

Однако в субботу утром президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге команда Стиверна отказалась от проведения поединка, а соперником Поветкина стал Дюопа.